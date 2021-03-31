Пенза, , 12:13 — REGNUM В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Пензе открылся кабинет для оказания медицинской помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью. Новое структурное подразделение организовали на базе поликлиники №1 ГБУЗ «Городская поликлиника», сообщает пресс-служба минздрава Пензенской области.

В открывшемся кабинете оказывается первичная специализированная медико-санитарная помощь, проводятся консультации, диагностика и лечебные мероприятия. Создание сети специализированных кабинетов для больных с хронической сердечной недостаточностью позволит снизить смерность от сердечно-сосудистых заболеваний, сократить частоту повторных госпитализаций, а также провести эффективные профилактические мероприятия. Наблюдение в кабинете осуществляется, главным образом, за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями из групп высокого риска. Запись на консультацию в кабинет хронической сердечной недостаточности осуществляется участковым врачом-терапевтом.

Ожидается, что такие же кабинеты в дальнейшем появятся на базе межрайонных центров.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области на кардинальное изменение ситуации в медицине до 2025 года направят свыше 5 млрд рублей. Согласно принятой программы, более 200 объектов здравоохранения на селе заменят на новые. В 25 медорганизациях проведут капитальный ремонт, новая поликлиника появится в Кузнецке, в Засечном реконструируют поликлинику, дополнительно в больницы поступят более тысячи единиц оборудования, в медучреждения направят 144 новых автомобиля.

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