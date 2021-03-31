Йошкар-Ола, , 12:11 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 31 марта выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, были подтверждены также по 21 новому положительному тесту на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 542 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Всего выздоровели с начала пандемии 11 672 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 17 человек. 205 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли два человека, накануне также было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 665 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 160 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 303 человека, из них у 296 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 35 пациентов, при этом госпитализированы 12 жителей Марий Эл.