Нефтекумск, Ставропольский край, , 12:11 — REGNUM В Ставропольском крае погиб 13-летний подросток, который вместе с товарищами снимал видео на территории воинской части. Инцидент произошел 30 марта в городе Нефтекумске. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что трое детей вечером забрались в здание заброшенной воинской части. Они хотели снять видеоролик, однако в этот момент на одного из них обрушилась крыша здания. В результате полученных ранений подросток скончался на месте.

В настоящее время в рамках возбужденного дела о причинении смерти по неосторожности проводятся следственные действия, опрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства и проводятся экспертизы.