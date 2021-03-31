Таллин, , 12:11 — REGNUM Известный правозащитник Эстонии, бывший «русский омбудсмен» страны Сергей Середенко находится в Таллинской тюрьме с середины марта и нуждается в материальной поддержке, для чего объявлен сбор финансовой помощи.

Об этом сообщил юрист Мстислав Русаков, председатель правления в Объединенной Левой партии Эстонии, руководитель таллинского правозащитного центра «Китеж», на своей странице в Facebook.

Отмечается, что задержанные в тюрьме не могут пользоваться наличными средствами или своими прежними банковскими счетами. Для этого министерство финансов по ходатайству министерства юстиции открывает специальный счет. Появился такой счет и у Середенко.

Также Русаков сообщил, что в ближайшее время пройдет первый пикет в защиту правозащитника.

Последние годы юрист Сергей Середенко работал дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. В Эстонии и за ее пределами известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

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