Москва, , 12:11 — REGNUM Возвращение молодёжи на село станет возможным благодаря цифровым технологиям, развитию инфраструктуры и изменениям условиям сельского труда. Об этом сообщил 31 марта руководитель проекта по цифровизации агропромышленного комплекса Центра технологического трансфера НИУ «Высшая школа экономики» Сергей Косогор на пресс-конференции «Гибель сёл в России: Возможно ли возрождение?».

«Цифровые технологии также будут проникать в село», — сказал он, отметив, что сейчас благодаря интернету получить работу в аграрном предприятии смогут даже городские жители, удалённо оказывающие услуги.

Кроме того, в технологические новшества меняют условия сельского труда.

«Труд на селе меняется. Комбайнёр сейчас — это оператор комбайна, в котором есть кондиционер, чисто и удобно работать», — отметил Косогор.

Также, считает эксперт, на решение о переезде в сельскую местность влияет развитие социальной инфраструктуры.