Ереван, , 12:10 — REGNUM Группа адвокатов Армении обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием проверить законность избрания Армена Саркисяна на пост президента республики. Об этом сообщил глава Союза адвокатов Армении Ара Зограбян.

Он уточнил, что в заявлении, подписи под которым поставили 53 адвоката, речь идёт о возможном сокрытии нынешним главой государства наличия у него двойного гражданства на момент избрания на пост главы республики. Так, отмечается, что к 2022 году Саркисян являлся подданным Великобритании как минимум десять лет.

https://regnum.ru/news/polit/2401884.html

При этом, согласно конституции Армении, президентом страны может стать лицо, которое на протяжении шести предшествующих лет имело только армянское гражданство. То есть Саркисян мог быть избран президентом лишь в том случае, если бы действие гражданства Великобритании прекратилось до 1 марта 2012 года. Однако, по данным Зограбяна, это произошло в ноябре 2012 года.

Ранее по теме: Четвертый президент Армении вступил в должность

Как сообщало ИА REGNUM, избранный парламентом Армен Саргсян вступил в должность президента Армении 2 марта 2018 года, сменив на этом посту Сержа Саргсяна. Избранный парламентом страны 2 марта на специальном заседании парламента Армении. До этого он долгие годы был послом Армении в Великобритании.