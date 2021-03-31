Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM В Ростовской области после получения очередной партии антиковидной вакцины нарастили темпы прививочной кампании. Так, за истекшие сутки в регионе получили прививку от COVID-19 более трёх тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 марта.

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«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 127 745 человек, за сутки — 3 054. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 92 730 человек, за сутки — 1 823», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область получила несколько партий антиковидной вакцины в объёме более 179,6 тыс. доз и распределила по муниципальных образованиям.

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