Чебоксары, , 12:08 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 44 носителя коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 31 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 22 792 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 44.

Победили болезнь 20 796 человек, доля выздоровевших составляет 91,24%. Из них за сутки вылечились 34 пациента. В настоящее продолжают лечение 777 пациентов, которым официально поставлен диагноз COVID-19.

Также за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом. Всего в Чувашии от COVID-19 скончались 1219 человек.

Отметим, что в Чувашии в 2021 году запланировано свыше 1,1 тыс. вертолета санавиации, в прошлом году их было 53. На данные цели в текущем году предусмотрено 46 млн рублей.