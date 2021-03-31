Белград, , 12:08 — REGNUM Власти Белграда намерены обеспечить вакцинированным гражданам условия для «возвращения к нормальной жизни». Об этом заявил заместитель мэра сербской столицы Горан Весич 31 марта.

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В этих целях в ближайшем будущем граждане, прошедшие полный процесс вакцинации, смогут получить скидку на билеты в театр и другие развлекательные мероприятия в размере 30%, обещал Весич.

«Гражданам, которые прошли вакцинацию, нужно постепенно обеспечивать условия для возвращения к нормальной жизни. Ошибочно говорить, что таким образом мы разделяем людей, потому что те, кто решился на вакцинацию, проявил ответственность по отношению к себе, к семье и обществу. Граждане, которые отказываются прививаться, выбирают жизнь по другим правилам во время эпидемии», — заявил Весич телеканалу РТС.

Напомним, что по официальным данным в Сербии с момента начала вакцинации от коронавируса привито около одного миллиона граждан.