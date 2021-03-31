Псков, , 12:21 — REGNUM В Псковской области за минувшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов от COVID-19, что больше «обычной» для области суточной смертности. Рост этого показателя начал отмечаться в регионе в конце марта. Об этом 31 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в Псковской области было зарегистрировано 244 смертей от осложнений, вызванных ковидом. Также на Псковщине в последние дни марта начала расти и суточная выявляемость заражения коронавирусом. Если в 20-х числах месяца в области ежесуточно выявлялось по 45+ зараженных, то несколько последних дней количество инфицированных превышает отметку в 60 случаев в сутки.

Так, за 30 марта в области было выявлено 77 новых инфицированных, при этом выписано 82 выздоровевших. Всего за время пандемии в Псковской области выявлено 34 343 зараженных, из них 23 416 выздоровели. Продолжают лечение 10 683 человека.

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