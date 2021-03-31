Тбилиси, , 12:09 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии в феврале 2021 года сократился на 5,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в отчете Национальной социологической службы (Грузстат), опубликованном 31 марта на сайте организации.

Общий спад экономики по итогам двух первых месяцев текущего года по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года составил 8,3%.

По данным ведомства, спад наблюдался в строительном секторе, отрасли развлечения и отдыха, гостиничном бизнесе, транспортном секторе, перерабатывающей промышленности и рынке недвижимости. Рост был зафиксирован в торговле, финансовом и страховом секторах, а также секторе услуг ЖКХ.

Напомним, в январе ВВП Грузии по сравнению с показателями 2020 года сократился на 11,5%. Глава минэкономики Грузии Натия Турнава ранее заявила, что ВВП по итогам 2021 года вырастет на 5,3%.

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