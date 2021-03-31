Оренбург, , 12:04 — REGNUM В Оренбурге и селах, входящих в состав муниципалитета, определены зоны возможного подтопления в период весеннего половодья 2021 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Большие риски оказаться в талой воде у ряда улиц оренбургских сел Краснохолм, Каргала, Кушкуль, Пруды, Куйбышева, Солнечный, отдельных домовладений в поселке Подмаячный, 18 разъезда, поселка Берды, поселка Кузнечном, Ситцовки, СНТ «Нефтехимик», «Луч», «Дубки». Могут быть подтоплены и городские улицы: Гончарная, Самолетная, Полигонная, Комсомольская, Маврицкого, Коммуны, Леушинская/Абдрашитова, Пролетарская/Новгородская, Пролетарская/Абдрашитова, Пролетарская/Невельская, пер. Ижевский, Новоселов, Журевского, 59 Линия, Мира, Беляевская.

Как уже сообщало РЕ, вскрытие реки Урал в районе Оренбурга прогнозируют в пределах нормы — с 10 по 15 апреля, а Сакмары у Татарской Каргалы — с 8 по 13 апреля. Снегозапасы в 2021 году превышает норму на 30−90%. Весеннее половодье ожидается в пределах средних норм.

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