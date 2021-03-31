Москва, , 12:04 — REGNUM Жителей Челябинска волнуют засилье «маршруточной мафии» и устаревший парк общественного транспорта. Об этом заявила на заседании Совета Федерации спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Коллеги, это хорошо, что частный бизнес приходит в сферу перевозок общественным транспортом. Но им надо ставить жёсткие условия», — отметила Матвиенко.

Также она добавила, что перевозчики выигрывают конкурсы, а людей возят как «вёдра с гвоздями». По её словам, победителей аукционов нельзя допускать к перевозкам на устаревшем транспорте. Кроме того, частникам нельзя позволять наращивать тарифы на проезд.

Как сообщало ИА REGNUM, жители города действительно неоднократно жалуются на состояние общественного транспорта. При этом в марте часть перевозчиков повысили тарифы на проезд, проигнорировав просьбу мэрии повременить с таким шагом.