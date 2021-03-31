Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 24 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 марта.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 13 женщин в возрасте от 57 до 89 лет и 11 мужчин в возрасте от 59 до 86 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области скончались 3 577 пациентов с коронавирусом.

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