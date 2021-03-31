Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Программист нашёл способ заставить контроллеры Joy-Con портативной консоли Nintendo Switch воспроизводить музыку в midi-формате. Об этом 31 марта сообщает портал Game Rant.

Пользователь форума Reddit Sarossilli опубликовал видео и рассказал, как ему удалось этого добиться. Он пояснил, что написал специальную программу, в основу которой легла технология HD Rumble.

Напомним, технология HD Rumble позволяет контроллерам Joy-Con давать геймерам обратную связь с игрой через изменение частоты вибрации. Её в 2017 году впервые продемонстрировал представитель Nintendo Йошиаки Коизуми.

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