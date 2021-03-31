Архангельск, , 12:02 — REGNUM С начала года в Архангельской области размер задолженности по зарплате снизился на 23% и составил 35,8 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В списке должников фигурируют предприятия-банкроты. На одном из них — «Вельской птицефабрике» задолженность была погашена только после вмешательства прокуратуры.

Кроме того, за истекший период 2021 года прокурорами в связи с невыплатой заработной платы в следственные органы направлено 6 материалов, по результатам рассмотрения которых возбуждено 4 уголовных дела, всего следственными органами возбуждено 5 уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России задолженность по заработной плате сократилась на 14,2% и составила 1 млрд 628,3 млн рублей.