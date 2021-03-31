Тирана, , 12:08 — REGNUM Правительство Албании 29 марта постановило выдать миллион леков (примерно 720 тысяч рублей) семье Героя отечества Арьяна Сале.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Саля работал охранником в магазине Сasa Italia. 24 марта в магазине начался пожар, причиной которого стал искрящийся неоновый кабель. Когда другие работники стали выбегать из магазина из страха за свою жизнь, Саля побежал в подвал, чтобы спасти своих коллег.

По последним данным, спасением ему обязаны 20 человек. Сам мужчина погиб — его тело было найдено только три дня спустя.

Дома у 32-летнего мужчины остались жена и двухлетний сын. Звание Героя отечества было присвоено Сале посмертно.

Читайте ранее в этом сюжете: Албанец спас семь коллег из огня, но погиб сам