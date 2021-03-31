Саранск, , 12:01 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Женщина 1960 года рождения была госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя тотальная вирусная пневмония, тяжёлая степень. Лечение затрудняли сопутствующие патологии, в ч том числе сахарный диабет и ожирение.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 203 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 37 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 052 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1810 человек.

Читайте также: В Мордовии выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом