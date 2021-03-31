Москва, , 12:00 — REGNUM Ряд стран ближнего зарубежья проявляют интерес к российской образовательной платформе «Сферум». Об этом в ходе пресс-конференции на тему представления российской цифровой образовательной платформы «Сферум» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Большой интерес к платформе от школ из стран ближнего зарубежья», — сказал Кравцов.

По его словам, в министерстве «готовы и открыты к дальнейшему обсуждению»: «Надеемся, что мы этот вопрос будем обсуждать и смотреть, как улучшить систему образования и систему «Сферума».