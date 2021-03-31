Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 239 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 31 марта. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 44 муниципальных образований Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (93), Неклиновском районе (девять), Новочеркасске и Новошахтинске (по восемь). Около четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 7,5% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 80 836 человек.

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