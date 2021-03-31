Симферополь, , 12:16 — REGNUM Заявление украинских властей о возможной подаче воды в Крым по Северо-Крымскому каналу не более чем блеф, заявил 31 марта во время заседания крымского парламента его председатель Владимир Константинов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подача воды на полуостров возобновится после его «деоккупации». В ответ на это Константинов подчеркнул, что решение проблемы водоснабжения Крыма не предполагает возобновления поставок воды с украинской территории.

Он отметил, что руководство Украины само признаёт постепенное превращение Днепра в загрязнённое вредными примесями «зловонное болото». Через несколько лет сама Украина может остаться без питьевой воды.

«Так что заявления открыть нам воду после «деоккупации» не более чем блеф, обычный для нынешнего киевского режима», — сказал Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму и Севастополе наблюдается нехватка питьевой воды. Однако к концу марта севастопольские водохранилища начали наполняться.

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