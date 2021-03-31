Красноярск, , 11:59 — REGNUM В Красноярске задержан бывший заместитель директора «Центра реализации социальных проектов». Как сообщили ИА REGNUM 31 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, он подозревается в получении взятки в виде дорогостоящего автомобиля премиум-класса.

Уголовное дело против экс-замдиректора муниципального автономного учреждения Красноярска возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершённые в особо крупном размере»). Также фигурантом дела стал руководитель общества с ограниченной ответственностью. Он подозревается в даче взятки должностному лицу за незаконные действия в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По предварительной версии следствия, с апреля 2019-го по апрель 2020 года чиновник без проведения торгов создавал условия гарантированного заключения прямых договоров на оказание услуг на объектах, находящихся в его ведении, с ООО «Курьер Авто М» и аффилированными с ним фирмами, где директором был его знакомый. Речь шла о работах по уборке культурных пространств, обслуживанию клумб, цветников, вывозу крупногабаритных отходов, услугах по содержанию парковок.

Всего за год было заключено около 40 прямых договоров и контрактов на общую сумму свыше 60 млн рублей.

За это руководитель фирмы приобрел для замдиректора центра автомобиль Lexus LX570 стоимостью около 7 млн рублей. Также он передал ему топливную карту на бензин АИ-98 и АИ-100 с ежедневным лимитом 250 литров. По этой карте с декабря 2019-го по апрель 2020 года была произведена заправка на 104 тысячи рублей.

Подозреваемые задержаны, в их служебных кабинетах и по месту жительства прошли обыски, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, В России количество коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года выросло до 7,1 тысячи (на 11,8%).

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