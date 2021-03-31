Ставрополь, , 11:59 — REGNUM В Ставропольском крае вынесено решение суда об аресте депутата краевой Думы Владимира Дорошенко. Его подозревают в даче взятки в размере более 1 млн рублей.

По решению Александровского районного суда народный избранник проведет в СИЗО два месяца — до 1 июня 2021 года.

Напомним, самый молодой депутат законодательного органа Ставропольского края Владимир Дорошенко («Единая Россия») был задержан 29 марта. Официального подтверждения этой информации на сайтах правоохранительных органов пока нет.

В качестве причин задержания первоначально называлась причастность депутата Дорошенко к получению грантов на развитие предприятий сельского хозяйства местными бизнесменами.

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