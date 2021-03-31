Пекин, , 12:03 — REGNUM Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должны изучить версию о вероятности утечки нового коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и из подобных лабораторий в других странах. Об этом 31 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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Как напомнила Чуньин, говоря о том, что вероятность утечки вируса в результате лабораторного инцидента продолжает считаться актуальной, члены экспертной группы ВОЗ заявили, что в случае необходимости они проведут исследования в лабораториях по всему миру.

«Как вам известно, такие исследования в лабораториях в Ухане уже прошли. Однако, когда Форт-Детрик откроется для экспертов?», — сказала она.

«Хотела бы спросить вас, почему иностранные СМИ не сообщают о лаборатории Форт-Детрик. Новости о ней были в июне 2019 года, но потом их не стало», — добавила официальный представитель китайского МИД.

Также она задала вопрос представителям СМИ, почему они не ничего говорят на эту тему.

Отметим, ранее в Пекине заявили, что высоко оценивают работу экспертов ВОЗ, представивших окончательный доклад о происхождении коронавируса, в котором версия об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае названа крайне маловероятной.