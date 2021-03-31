Саранск, , 11:58 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 31 марта выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 37 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 052 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 40 человек, всего с начала пандемии выздоровели 17 039 жителей Мордовии. 203 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне был зарегистрирован один летальный случай, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один житель республики.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1810 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 30 марта в инфекционных стационарах республики лечение получали 599 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1999 человек.