Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга по инициативе фракции «Единая Россия» приняло поддержало депутатский запрос к кубернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову о недопустимости строительства апарт-отеля с коммерческими помещениями и подземной автостоянкой на Левашовском проспекте в Петроградском районе Северной столицы.

Еще в 2012 году Смольный, после многочисленных жалоб местных жителей, отказался от планов по застройке этой территории и расторг дговор аренды с инвестором. Однако, вместо благоустройства земельного участка, его вновь передали застройщикам, хотя еще в декабре 2017 года было принято решение о недопустимости перегрузки Петроградской стороны новым строительством и видоизменения исторической застройки.

«Получается колоссальная личная выгода для отдельных людей и громадный имущественный вред государству. Участок продан по цене меньше, чем стоит однокомнатная квартира на Петроградской стороне! И на этом участке сейчас собираются опять возвести многоэтажный жилой дом», — сказал в своем выступлении перед депутатами председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Он призвал проверить действия сотрудников органов исполнительной власти, ответственных за сложившуюся ситуацию.

Депутаты Законодательного собрания попросили губернатора Санкт-Петербурга взять ситуацию под личный контроль и обеспечить соблюдение действующего законодательства и защиту прав и законных интересов жителей Петроградской стороны, отметили в пресс-службе Заксобрания.