Екатеринбург, , 12:03 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 129 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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30 марта 2021 года в регионе, для сравнения, обнаружили 136 носителей вируса SARS-CoV-2. Всего в регионе зарегистрировано 82 516 случаев заражения.

Вирус выявили за последние сутки у жителей Екатеринбурга (74 человека), Артинского городского округа, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Сухого Лога, Североуральска, Слободо-Туринского района, Тугулымского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регион прибыла крупная партия вакцины «Спутник V» — более 30 тыс. доз.

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