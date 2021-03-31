Москва, 31 марта, 2021, 11:57 — ИА Регнум. На отечественную образовательную платформу «Сферум» бюджетные средства не были потрачены. Об этом в ходе пресс-конференции на тему представления российской цифровой образовательной платформы «Сферум» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Платформа «Сферум» разработана бесплатно, на неё не потрачены бюджетные средства, мы апробируем её в 15 регионах, чтобы понять, как её можно дальше развивать. Мы не говорим о переходе всех регионов: это должно быть продумано, апробировано, и мы не должны навредить здоровью учеников или ломать систему», — сказал Кравцов.

По его словам, всё должно быть «гармонично и постепенно, не нарушая систему образования, а дополняя её».