Рим, , 11:56 — REGNUM Посольство России в Италии подтвердило задержание в Риме российского военного дипломата по обвинению в шпионаже. Об этом 31 марта говорится в заявлении дипмиссии.

«Подтверждаем задержание 30 марта в Риме сотрудника аппарата военного атташе. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили в посольстве.

В дипмиссии выразили надежду, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, российский посол в Италии Сергей Разов вызван в итальянское министерство иностранных дел после того, как в Риме был задержан сотрудник российского диппредставительства, подозреваемый в шпионаже.

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