Москва, , 11:58 — REGNUM По итогам февраля 2021 года по размеру средней стоимости автомобилей в России лидируют модели сегмента люксовых автомобилей. Об этом сообщается на портала «Автостат Инфо».

Отмечается, что средняя цена люксовых машин в феврале нынешнего года в РФ составляла 7,79 млн рублей.

Более чем в два раза оказалась ниже средняя стоимость автомобиля Е-сегмента (бизнес-класс). Она равнялась 3,19 млн рублей. В сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) показатель средней цены установился на отметке в 2,25 млн рублей. Средняя стоимость автомобилей D-сегмента в феврале составляла 2,13 млн рублей.

Что же касается машин В-класса и С-класса, то здесь показатель средней цены установился на отметке 984,4 млн рублей и 989,5 млн рублей соответственно.

Напомним, в январе 2021 года средневзвешенная стоимость новой легкой машины в РФ равнялась 1 803 000 рублей, что на 13,3% больше по сравнению с прошлым годом.

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