Москва, , 11:56 — REGNUM Неплохие экономические успехи Челябинской области могут померкнуть на фоне демографического спада в регионе. Об этом заявила 31 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Каждый год снижается численность населения. Это при том, что акцент совершенно правильно сделан на национальном проекте «Демография», он самый ресурсоёмкий в Челябинской области», — отметила Матвиенко.

Она не исключила, что властям нужно проанализировать ситуацию. Также Матвиенко добавила, что регион отстаёт от среднероссийских показателей по уровню обеспеченности врачами.