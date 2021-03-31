Любляна, , 11:56 — REGNUM Вооружённый бензопилой мужчина пытался прорваться в здание парламента Словении и требовал отмены санитарных ограничений. Об этом сообщает национальное агентство STA со ссылкой на МВД страны.

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Вечером 30 марта полицейские, дежурившие у здания парламента, задержали гражданина с бензопилой. Пострадавших при инциденте не было.

«Хватит с меня локдауна!» — кричал при задержании этот человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта жителя Словении запретили выезжать в ряд государств из-за риска заражения коронавирусной инфекцией. В красный эпидемиологический список включены все страны бывшей Югославии.

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