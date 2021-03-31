Москва, , 11:55 — REGNUM Инструменты сельской ипотеки следует реформировать, предусмотрев возможность кредитования строительства домов из бруса и бревна, выстровозводимых домов по современным технологиям. Об этом 31 марта заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Это моя недоработка. Я думал, что деревянные дома можно строить по сельской ипотеке. Мы проработаем и, я думаю, что включим деревянные дома в возможные постройки по сельской ипотеке», — заявил Патрушев.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала идею, отметив, что «конечно, это очень правильное решение».