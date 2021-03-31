Ижевск, , 11:54 — REGNUM В спортивной школе «Знамя» был принят на работу администратором мужчина, который ранее был судим по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов»). В ходе проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в учреждении спортивной подготовки было установлено, что директор спортшколы принял его на работу при отсутствии справки о судимости, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«На момент приема на работу решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске его к деятельности в сфере развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления в сфере детско-юношеского спорта отсутствовало», — отметили в надзорном ведомстве.

Директору школы внесено представление, по итогам рассмотрения которого работник с судимостью уволен. Также руководитель учреждения привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»), ему назначен штраф в размере 1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, профессия таксиста может стать закрытой для ранее судимых лиц. Соответствующий законопроект разрабатывают специалисты министерства транспорта РФ. Предполагается, что обязанность требовать справку об отсутствии судимости может быть вменена и интернет-агрегаторам такси.

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