Москва, , 11:54 — REGNUM Для развития сельских территорий нужна кооперация хозяйств и развитие инфраструктуры, заявил 31 марта руководитель проекта по цифровизации агропромышленного комплекса Центра технологического трансфера НИУ «Высшая школа экономики» Сергей Косогор на пресс-конференции «Гибель сёл в России: Возможно ли возрождение?».

По его мнению, нужно, чтобы развивалась инфраструктура, «не только ФАПы».

«Социальная инфраструктура должна помочь самореализоваться тем, кто живёт в сельской местности», — сказал Косогор.

Также спикер считает, что развитию сельских территорий препятствуют скромные финансовые возможности сельских территорий.

«Мы постоянно пытаемся развивать село за счёт самого села», — отметил Косогор.

Цены на ГСМ и технику растут, при этом основная прибыль от производства сельхозпродукции остаётся в торговле:

«Почему вся маржа остаётся в ретейле?»