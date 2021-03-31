Сеул, , 11:57 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь сирийским беженцам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, размер гуманитарной помощи составит $18 млн.

Известно, что план гуманитарной помощи, который также включает отправку 3000 тонн риса, был обнародован в ходе пятой Брюссельской конференции по Сирии, проходившей 29−30 марта в формате видеоконференции.

Отметим, что конференция была проведена с целью заручиться поддержкой мирового сообщества, поскольку ситуация в Сирии и регионе ухудшилась на фоне 10-летнего конфликта, пандемии коронавируса и общего ухудшения экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта представители МИД Южной Кореи сообщили о решении правительства оказать гуманитарную помощь жителям Йемена.

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