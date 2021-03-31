Москва, , 11:54 — REGNUM Оборудование, необходимое для подключения к платформе «Сферум», поставляется в школы России в рамках национального проекта. Об этом в ходе пресс-конференции на тему представления российской цифровой образовательной платформы «Сферум» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Что касается оборудования, то оно поставляется в школы бесплатно в рамках нацпроекта», — сказал Кравцов.

По его словам, если все ученики находятся в классе, то подключаться к «Сферуму» «нет смысла», а если ученик болеет, то он сможет подключиться к уроку.