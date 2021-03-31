Бишкек, 31 марта 2021, 11:53 — REGNUM Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии временно приостановили полномочия председателя Верховного суда республики Гульбары Калиевой, сообщает 31 марта издание 24.kg.
Парламент одобрил представление президента Киргизии Садыра Жапарова. Главу государства в этом вопросе поддержал 61 депутат, против решения проголосовали четверо.
Депутат Дастан Бекешев сказал, что главу Верховного суда необходимо было пригласить, чтобы дать слово. Однако представитель президента Анарбек Калматов сказал, что Калиева снимается с должности на время следствия.
Ранее Гульбара Калиева назвала незаконным решение дисциплинарной комиссии совета судей, согласившихся разрешить генеральной прокуратуре привлечь ее к уголовной ответственности.
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