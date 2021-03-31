Москва, , 11:53 — REGNUM Центробанк России с 31 марта выпускает в обращение памятные монеты «60-летие первого полёта человека в космос» из драгоценных и недрагоценных металлов, сообщается на сайте регулятора.

Полёт космического корабля «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту будет запечатлён на серебряных монетах и на монетах из недрагоценных металлов с цветным покрытием. номиналом 25 рублей.

На монетах изображена летящая фигура человека с крыльями, звёздное небо и зодиакальные созвездия Тельца, Льва и Стрельца. Тираж памятных монет из серебра — 1500 штук, из недрагоценных металлов — 1 млн штук.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ выпускает в обращение памятные монеты «800-летие со дня рождения князя Александра Невского».

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