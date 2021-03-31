Вашингтон, 31 марта 2021, 11:54 — REGNUM В 2021 году рост ВВП Украины составит 3,8%. Об этом сообщили эксперты Всемирного банка в своём экономическом обзоре.
Авторы документа отметили высокую неопределённость в экономике Украины, которая вызвана с темпами вакцинации от COVID-19 и экономической политикой правительства.
Эксперты отметили, что потери Украины от пандемии COVID-19 оказались меньшими, чем у большинства стран, однако под угрозой оказались важные реформы правительства, а домохозяйствам был нанесён существенный урон.
По прогнозам Всемирного банка, в 2021 году дефицит бюджета Украины составит 5,4%.
Напомним, ранее декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Китая Хун Тао предупредил о больших экономических потерях Украины, вызванных национализацией предприятия «Мотор Сич», акции которого ранее приобрели китайские инвесторы.
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