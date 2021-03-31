Вашингтон, , 11:54 — REGNUM В 2021 году рост ВВП Украины составит 3,8%. Об этом сообщили эксперты Всемирного банка в своём экономическом обзоре.

Авторы документа отметили высокую неопределённость в экономике Украины, которая вызвана с темпами вакцинации от COVID-19 и экономической политикой правительства.

«Прогноз роста ВВП на 3,8% базируется на положительных трендах в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности и учитывает возможность дальнейших временных локдаунов в первой половине 2021 года из-за задержек с вакцинацией», — сказано в обзоре.

Эксперты отметили, что потери Украины от пандемии COVID-19 оказались меньшими, чем у большинства стран, однако под угрозой оказались важные реформы правительства, а домохозяйствам был нанесён существенный урон.

По прогнозам Всемирного банка, в 2021 году дефицит бюджета Украины составит 5,4%.

«Ускорение темпов реформ является ключом к ускорению экономического роста и сокращению бедности в 2022 и 2023 годах», — уверены авторы обзора.

Напомним, ранее декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Китая Хун Тао предупредил о больших экономических потерях Украины, вызванных национализацией предприятия «Мотор Сич», акции которого ранее приобрели китайские инвесторы.

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