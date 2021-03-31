Оренбург, , 11:52 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 31 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. Стоит отметить, днем ранее выявили 80 заражений.

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Новые факты зафиксированы в пяти муниципальных образованиях. Среди 84 носителей коронавируса восемь человек — это дети.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 40 013 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 излечились 36 637 оренбуржцев.

Жертвами заболевания стали 733 человека. За последние сутки подтверждено три смерти.

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