Джакарта, , 11:51 — REGNUM Индонезийское государственное предприятие Pindad, специализирующееся на продукции военного и коммерческого назначения, готово экспортировать пули в три страны, а именно в Таиланд, Бангладеш и США, сообщает Antara.

«Мы получили заказ на 5,56-миллиметровые патроны и около 10 000 патронов 9 калибра», — заявили в компании Pindad.

Индонезийская компания будет также экспортировать в Таиланд 5000 гранат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Австралии провели индонезийское культурное мероприятие под названием IndoFest 2021.

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