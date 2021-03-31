Рига, , 11:51 — REGNUM До 20 млн евро поддержки решено выделить торговым центрам Латвии в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов республики по итогам заседания рабочей групп по поддержке бизнеса и работников.

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Решение минфина является ответом на открытое письмо представителей Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийской конфедерации работодателей, Альянса девелоперов недвижимого имущества и торговых центров, в котором сообщалось, что общие потери бизнеса превысили 42 млн евро.

Получить финансовую поддержку государства смогут торговые центры площадью более 7000 квадратных метров. Размер поддержки составит 15 евро за каждый квадратный метр площади. Рассмотрением заявок займется Латвийское агентство инвестиций и развития.

Сообщается, что на пособие могут рассчитывать лишь те предприятия торговли, снижение доходов от аренды у которых в первые три месяца 2021 года по сравнению составило не менее 30%.