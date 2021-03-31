Пекин, , 11:53 — REGNUM Власти китайского города Жуйли, который расположен около границы с Мьянмой, намерены ввести домашний карантин для городских жителей сроком на одну недели и провести массовое тестирование на коронавирус после выявления в городе новых носителей SARS-CoV-2. Об этом 31 марта сообщает South China Morning Post.

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Уточняется, что среди выявленных в городе заразившихся коронавирусной инфекцией шесть граждан КНР и еще трое бессимптомных носителей SARS-CoV-2, являющихся гражданами Мьянмы.

Также указывается, что по этой же причине власти Жуйли будут принимать меры по борьбе с незаконным пересечением границы.

Кроме того, город можно будет покидать только лицам с отрицательным результатом теста на коронавирус. При этом в минувшем году власти города уже предпринимали подобные меры после того, как в нем появились завезенные из Мьянмы случаи заражения SARS-CoV-2.

Отметим, за все время пандемии на территории Китая был выявлен в общей сложности 90 201 случай заражения коронавирусом, 19 из которых — за последние 24 часа.