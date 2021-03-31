Архангельск, , 11:50 — REGNUM Соломбальский районный суд Архангельска вынес приговор 32-летнему Михаилу Никифорову. Он признан виновным в хищении чужого имущества путем обмана. Жертвами преступника стали несколько пожилых людей.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, мошенник представлялся пенсионерам сотрудником пожарной безопасности и склонял их к покупке датчиков задымления по завышенной цене. Одной из жертв преступника стала 96-летняя женщина, потратившая на покупку датчика 15 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый вину признал, материальный ущерб возместил в полном объеме. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области лжеполицейский похитил у нижегородского пенсионера свыше миллиона рублей.