Южно-Сахалинск, 31 марта, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В арбитраж Сахалинской области поступил банкротный иск, адресованный ООО «Дальневосточные верфи». Компания-ответчик специализируется на ремонте и техобслуживании судов и лодок. Иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление поступило от ООО «Корсаковский стивидорный сервис» 31 марта 2021 года. Сумма исковых требований — 11 461 309,58 рубля.

Подаче банкротного иска предшествовал финансовый спор, который суд рассмотрел в июле 2020 года. С верфи решением арбитража была взыскана задолженность в размере 11 381 402 рубля 58 копеек и расходы по оплате государственной пошлины — 79 907 рублей. В основе спора лежал договор аренды имущества от 2015 года.