Скопье, 31 марта 2021, 11:55 — REGNUM Министр внутренних дел Северной Македонии Оливер Спасовски 30 марта заявил, что, согласно результатам проведенного министерством анализа, число лиц без гражданства в стране невелико.
Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni приводит слова Спасовски:
Спасовски также в весьма неясных выражениях заявил, что есть и еще один сегмент, точный размер которого неизвестен, однако «после завершения внесения поправок в закон и для них нужно найти должные механизмы, чтобы правда выяснилась посредством определенных механизмов». При этом политик отметил, что, по его мнению, число таких лиц невелико.
Тем не менее, албанская оппозиция в парламенте Северной Македонии продолжает блокировать его работу, требуя упрощения процедуры присвоения гражданства.
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