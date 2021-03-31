Скопье, , 11:55 — REGNUM Министр внутренних дел Северной Македонии Оливер Спасовски 30 марта заявил, что, согласно результатам проведенного министерством анализа, число лиц без гражданства в стране невелико.

Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni приводит слова Спасовски:

«Одна группа из примерно 800 человек не имеет никаких документов и находится на территории нашего государства — так называемые фантомы, о которых много говорят в обществе, но для них уже решена проблема регистрации — новорожденные получают индивидуальный номер и получают все права, которые из этого вытекают, то есть те же права, что у граждан Северной Македонии».

Спасовски также в весьма неясных выражениях заявил, что есть и еще один сегмент, точный размер которого неизвестен, однако «после завершения внесения поправок в закон и для них нужно найти должные механизмы, чтобы правда выяснилась посредством определенных механизмов». При этом политик отметил, что, по его мнению, число таких лиц невелико.

Тем не менее, албанская оппозиция в парламенте Северной Македонии продолжает блокировать его работу, требуя упрощения процедуры присвоения гражданства.

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