Брянск, , 11:54 — REGNUM Объявить голодовку из-за плохих условий лечения пригрозил пациент Брянской городской больницы №4. Мужчину не устроил туалет на этаже, он потребовал личной встречи с директором департамента здравоохранения.

В региональном оперативном штабе 31 марта прояснили ситуацию — бывший полицейский не раз устраивал скандалы в медучреждениях. В 2020 году во время лечения в ковид-госпитале он грозился выкинуть в окно кровати и всё имущество, которое числится на балансе госпиталя. Терапевтическое отделение больницы №4, которое стало новым объектом внимания проблемного пациента, находится в здании постройки 1975 года. Главный врач больницы Светлана Хандожко пояснила, что уровень удобств, конечно, не соответствует современным требованиям, а из окна палаты, где лечится мужчина, видно строительство нового корпуса. Он в свою очередь будет оснащён достаточным количеством санитарных узлов.

Опровергли в больнице и проблемы с подачей кислорода. Другие пациенты медучреждения жалоб и претензий не высказывали.