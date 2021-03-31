Москва, , 11:49 — REGNUM Совфед одобрил закон, направленный на совершенствование избирательного законодательства, уточняются ограничения, касающиеся количества сроков замещения должности президента, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

«Быть избранным президентом можно не более двух сроков подряд в совокупности, а не подряд. как ранее», — сообщил глава комитета Совфедп о госстроительству Андрей Клишас.

При этом, по его словам, «данное ограничение не распространяется на лиц, занимавших должность главы государства на момент в силу закона о поправке».

Закон был ранее принят Госдумой в рамках реализации новых положений Конституции. Одновременно устанавливаются требования, предъявляемые к кандидату на должность президента РФ.

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