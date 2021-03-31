Стокгольм, , 11:52 — REGNUM Испания и Нидерланды в тестовом режиме провели большие музыкальные концерты для тех, кто сдал отрицательный тест на COVID-19. Однако подобные «тестовые концерты» не для Швеции в условиях пандемии. Об этом со ссылкой на заявление государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла передает государственное новостное агентство TT.

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По словам Тегнелла, распространение коронавируса настолько непредсказуемо, что из подобного эксперимента нельзя сделать никаких выводов.

«Мы знаем, что 80% никого не заражают, а 20% заражают многих. Случайное заражение означает, что такой эксперимент сам по себе имеет ограниченную ценность», — заявил Тегнелл в интервью журналистам.

27 марта в Барселоне на концерт пришли 5 000 человек после тестирования на SARS-CoV-2. На всех зрителях были надеты маски. Те же самые требования были применены к концерту в Нидерландах.

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